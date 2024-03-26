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Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования

Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования - 26.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования

Правительство России расширило количество направлений в рамках пилотного проекта по модернизации системы высшего образования, включив в него математику,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:26+0300

2024-03-26T11:26+0300

2024-03-26T12:02+0300

россия

образование

кабмин

правительство рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство России расширило количество направлений в рамках пилотного проекта по модернизации системы высшего образования, включив в него математику, компьютерные и информационные науки, физику и астрономию. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.Более того, в перечень новых направлений вошли биологические науки, агрономия, государственное и муниципальное управление, религиоведение, реклама и связи с общественностью, лингвистика, история.В кабмине упомянули, что реализация вышеупомянутого проекта началась 1 сентября 2023 года. Он продолжится до конца 2025/26 учебного года и предполагает под собой переход к новым стадиям высшего образования: базовому, специализированному, а также профессиональному – аспирантуре.Также, что касается сроков получения базового высшего образования, то они составят от 4 до 6 лет, магистратура продлится от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки. В правительстве заключили, что под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

https://1prime.ru/20240307/education-846054480.html

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россия, образование, правительство рф