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Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования
Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования - 26.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования
Правительство России расширило количество направлений в рамках пилотного проекта по модернизации системы высшего образования, включив в него математику,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T11:26+0300
2024-03-26T12:02+0300
россия
образование
кабмин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство России расширило количество направлений в рамках пилотного проекта по модернизации системы высшего образования, включив в него математику, компьютерные и информационные науки, физику и астрономию. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.Более того, в перечень новых направлений вошли биологические науки, агрономия, государственное и муниципальное управление, религиоведение, реклама и связи с общественностью, лингвистика, история.В кабмине упомянули, что реализация вышеупомянутого проекта началась 1 сентября 2023 года. Он продолжится до конца 2025/26 учебного года и предполагает под собой переход к новым стадиям высшего образования: базовому, специализированному, а также профессиональному – аспирантуре.Также, что касается сроков получения базового высшего образования, то они составят от 4 до 6 лет, магистратура продлится от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки. В правительстве заключили, что под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.
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россия, образование, правительство рф
РОССИЯ, образование, Кабмин, Правительство РФ
11:26 26.03.2024 (обновлено: 12:02 26.03.2024)
 
Кабмин расширил число направлений "пилота" по изменению высшего образования

Правительство расширило число направлений "пилота" по изменению высшего образования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство России расширило количество направлений в рамках пилотного проекта по модернизации системы высшего образования, включив в него математику, компьютерные и информационные науки, физику и астрономию. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
Более того, в перечень новых направлений вошли биологические науки, агрономия, государственное и муниципальное управление, религиоведение, реклама и связи с общественностью, лингвистика, история.
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков
7 марта, 12:30
В кабмине упомянули, что реализация вышеупомянутого проекта началась 1 сентября 2023 года. Он продолжится до конца 2025/26 учебного года и предполагает под собой переход к новым стадиям высшего образования: базовому, специализированному, а также профессиональному – аспирантуре.
Также, что касается сроков получения базового высшего образования, то они составят от 4 до 6 лет, магистратура продлится от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки. В правительстве заключили, что под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.
 
КабминРОССИЯобразованиеПравительство РФ
 
 
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