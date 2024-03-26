https://1prime.ru/20240326/ozon--846705022.html

Ozon намерен выйти на рынок страхования

Ozon намерен выйти на рынок страхования - 26.03.2024, ПРАЙМ

Ozon намерен выйти на рынок страхования

Ozon планирует реализовывать страховые и сервисные услуги - для этого маркетплейс запускает новое направление "Ozon Страхование", сообщили РИА Новости в... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:45+0300

2024-03-26T11:45+0300

2024-03-26T11:45+0300

россия

ozon

маркетплейс

https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ozon планирует реализовывать страховые и сервисные услуги - для этого маркетплейс запускает новое направление "Ozon Страхование", сообщили РИА Новости в компании. "Ozon объявил о запуске нового insurtech-направления бизнеса в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Компания планирует разработку широкого пула страховых сервисов для покупателей и предпринимателей для всех направлений бизнеса. … Запуск направления "Ozon Страхование" позволит компании увеличить выручку за счет реализации страховых и сервисных услуг, а также привлечь новых клиентов на маркетплейс и повысить лояльность существующих", - сообщили там. Отмечается, что покупателям станут доступны различные страховые решения, в том числе, при приобретении покупок из-за рубежа. А продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) получат возможности по страхованию собственных рисков и увеличению дохода при работе с маркетплейсом за счет интеграции страховых продуктов и сервисных услуг. В Ozon добавили, что новое направление возглавил Денис Гаврилов, который ранее руководил страховыми компаниями "Росбанк Страхование" и BestInsure, отвечал за страхование в группе компаний BestDoctor. "Изменение рыночных условий и моделей потребления вместе с новыми вызовами требуют переосмысления подхода к управлению рисками и страхованию. При развитии страхового бизнеса Ozon мы сфокусируемся на создании специализированных страховых и сервисных решений. Это позволит расширить преимущества и повысить ценность компании как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ", – подчеркнул Гаврилов. В свою очередь в Wildberries сообщили агентству, что в рамках финтех-направления компания рассматривает возможность запуска страховых продуктов. Однако какими-либо деталями там пока не готовы поделиться.

https://1prime.ru/20240322/846590587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon, маркетплейс