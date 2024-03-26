https://1prime.ru/20240326/ozon--846705022.html
Ozon намерен выйти на рынок страхования
Ozon намерен выйти на рынок страхования - 26.03.2024, ПРАЙМ
Ozon намерен выйти на рынок страхования
Ozon планирует реализовывать страховые и сервисные услуги - для этого маркетплейс запускает новое направление "Ozon Страхование", сообщили РИА Новости в... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T11:45+0300
2024-03-26T11:45+0300
2024-03-26T11:45+0300
россия
ozon
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ozon планирует реализовывать страховые и сервисные услуги - для этого маркетплейс запускает новое направление "Ozon Страхование", сообщили РИА Новости в компании. "Ozon объявил о запуске нового insurtech-направления бизнеса в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Компания планирует разработку широкого пула страховых сервисов для покупателей и предпринимателей для всех направлений бизнеса. … Запуск направления "Ozon Страхование" позволит компании увеличить выручку за счет реализации страховых и сервисных услуг, а также привлечь новых клиентов на маркетплейс и повысить лояльность существующих", - сообщили там. Отмечается, что покупателям станут доступны различные страховые решения, в том числе, при приобретении покупок из-за рубежа. А продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) получат возможности по страхованию собственных рисков и увеличению дохода при работе с маркетплейсом за счет интеграции страховых продуктов и сервисных услуг. В Ozon добавили, что новое направление возглавил Денис Гаврилов, который ранее руководил страховыми компаниями "Росбанк Страхование" и BestInsure, отвечал за страхование в группе компаний BestDoctor. "Изменение рыночных условий и моделей потребления вместе с новыми вызовами требуют переосмысления подхода к управлению рисками и страхованию. При развитии страхового бизнеса Ozon мы сфокусируемся на создании специализированных страховых и сервисных решений. Это позволит расширить преимущества и повысить ценность компании как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ", – подчеркнул Гаврилов. В свою очередь в Wildberries сообщили агентству, что в рамках финтех-направления компания рассматривает возможность запуска страховых продуктов. Однако какими-либо деталями там пока не готовы поделиться.
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россия, ozon, маркетплейс
РОССИЯ, Ozon, маркетплейс
Ozon намерен выйти на рынок страхования
Ozon выходит на рынок страхования, запуская новое направление бизнеса
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ozon планирует реализовывать страховые и сервисные услуги - для этого маркетплейс запускает новое направление "Ozon Страхование", сообщили РИА Новости в компании.
"Ozon объявил о запуске нового insurtech-направления бизнеса в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Компания планирует разработку широкого пула страховых сервисов для покупателей и предпринимателей для всех направлений бизнеса. … Запуск направления "Ozon Страхование" позволит компании увеличить выручку за счет реализации страховых и сервисных услуг, а также привлечь новых клиентов на маркетплейс и повысить лояльность существующих", - сообщили там.
Отмечается, что покупателям станут доступны различные страховые решения, в том числе, при приобретении покупок из-за рубежа. А продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) получат возможности по страхованию собственных рисков и увеличению дохода при работе с маркетплейсом за счет интеграции страховых продуктов и сервисных услуг.
Ozon и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР
В Ozon добавили, что новое направление возглавил Денис Гаврилов, который ранее руководил страховыми компаниями "Росбанк Страхование" и BestInsure, отвечал за страхование в группе компаний BestDoctor.
"Изменение рыночных условий и моделей потребления вместе с новыми вызовами требуют переосмысления подхода к управлению рисками и страхованию. При развитии страхового бизнеса Ozon мы сфокусируемся на создании специализированных страховых и сервисных решений. Это позволит расширить преимущества и повысить ценность компании как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ", – подчеркнул Гаврилов.
В свою очередь в Wildberries сообщили агентству, что в рамках финтех-направления компания рассматривает возможность запуска страховых продуктов. Однако какими-либо деталями там пока не готовы поделиться.