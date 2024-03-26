https://1prime.ru/20240326/patrushev-846717550.html

Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев

Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ

Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев

Многие факты указывают на причастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Следственный комитет изучит все данные. Об этом... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:43+0300

2024-03-26T15:43+0300

2024-03-26T15:43+0300

происшествия

крокус сити холл

николай патрушев

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Многие факты указывают на причастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Следственный комитет изучит все данные. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Чиновник дал интервью журналисту Павлу Зарубину. На вопрос, что указывает на то, что за терактом стоит Украина, он ответил: "Многое".Патрушев добавил, что СК все проанализирует и предоставит информацию."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - подчеркнул секретарь СБ России.Ранее Патрушев заявил, что ответственность за теракт в "Крокусе" 22 марта несет Украина.

https://1prime.ru/20240326/krokus-846710967.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, николай патрушев, украина