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Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев
Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев - 26.03.2024, ПРАЙМ
Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев
Многие факты указывают на причастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Следственный комитет изучит все данные. Об этом... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:43+0300
2024-03-26T15:43+0300
происшествия
крокус сити холл
николай патрушев
украина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Многие факты указывают на причастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Следственный комитет изучит все данные. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Чиновник дал интервью журналисту Павлу Зарубину. На вопрос, что указывает на то, что за терактом стоит Украина, он ответил: "Многое".Патрушев добавил, что СК все проанализирует и предоставит информацию."И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - подчеркнул секретарь СБ России.Ранее Патрушев заявил, что ответственность за теракт в "Крокусе" 22 марта несет Украина.
https://1prime.ru/20240326/krokus-846710967.html
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крокус сити холл, николай патрушев, украина
Происшествия, Крокус сити холл, Николай Патрушев, УКРАИНА
15:43 26.03.2024
 
Многое указывает на причастность Киева к теракту, заявил Патрушев

Патрушев: многое указывает на то, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Многие факты указывают на причастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Следственный комитет изучит все данные. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Чиновник дал интервью журналисту Павлу Зарубину. На вопрос, что указывает на то, что за терактом стоит Украина, он ответил: "Многое".
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Раскрыты подробности побега боевиков на Украину после теракта в "Крокусе"
13:58
Патрушев добавил, что СК все проанализирует и предоставит информацию.
"И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них все это есть, они вовремя скажут об этом", - подчеркнул секретарь СБ России.
Ранее Патрушев заявил, что ответственность за теракт в "Крокусе" 22 марта несет Украина.
 
ПроисшествияКрокус сити холлНиколай ПатрушевУКРАИНА
 
 
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