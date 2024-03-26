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В США бьют тревогу: на страну движется масштабный пенсионный кризис

В США бьют тревогу: на страну движется масштабный пенсионный кризис - 26.03.2024, ПРАЙМ

В США бьют тревогу: на страну движется масштабный пенсионный кризис

Генеральный директор BlackRock Inc. Ларри Финк предупредил о надвигающемся “пенсионном кризисе” в США США, и призвал бэби-бумеров помочь молодому поколению... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:53+0300

2024-03-26T15:53+0300

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Генеральный директор BlackRock Inc. Ларри Финк предупредил о надвигающемся “пенсионном кризисе” в США США, и призвал бэби-бумеров помочь молодому поколению накопить достаточно для их собственного будущего, пишет Bloomberg.По его словам, это предотвратит их разочарование в капитализме и политике в ближайшие годы.Дело в том, что люди живут дольше, но с трудом могут себе это позволить и правильно распланировать. Финк в своем ежегодном послании в качестве главы крупнейшей в мире компании по управлению активами призвал корпоративных лидеров и политиков предпринять “организованные усилия на высоком уровне” для переосмысления пенсионной системы.“Не вызывает удивления, что молодое поколение, миллениалы и поколение Z, так озабочены экономикой”, - написал Финк в своем письме. “По их мнению, мое поколение бэби-бумеров сосредоточилось на собственном финансовом благополучии в ущерб тому, кто придет следом. И в случае выхода на пенсию они правы”.Молодые люди “потеряли доверие к старшим поколениям”, - написал Финк. Наша задача – веррнуть его. В том числе, инвестирование в их долгосрочные цели, включая выход на пенсию – не так уж плохо для начала.Он высказал мнение, что представители поколения бумеров, занимающие руководящие посты в корпорациях и политике, обязаны помочь исправить систему. Более того, он задался вопросом, должен ли возраст 65 лет по-прежнему расцениваться, как право выйти на пенсию. Уже к середине столетия шестая часть людей во всем мире будет старше 65 лет, хотя еще в 2019 году соотношение было 1 к 11.При этом почти у половины американцев в возрасте от 55 до 65 лет не было денег на личных пенсионных счетах, сказал он, ссылаясь на данные переписи населения США 2022 года.

https://1prime.ru/20240313/pensions-846246986.html

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