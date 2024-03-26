https://1prime.ru/20240326/peskov-846696202.html

Песков назвал главный внешнеполитический приоритет России

Песков назвал главный внешнеполитический приоритет России - 26.03.2024, ПРАЙМ

Песков назвал главный внешнеполитический приоритет России

Страны СНГ играют для России существенную роль и являются ее внешнеполитическим приоритетом, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T05:37+0300

2024-03-26T05:37+0300

2024-03-26T05:37+0300

россия

снг

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Страны СНГ играют для России существенную роль и являются ее внешнеполитическим приоритетом, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Страны СНГ — наш главный внешнеполитический приоритет, почти со всеми из них мы имеем очень продвинутые двусторонние отношения. К сожалению, это не касается Грузии и Молдовы", - рассказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что Россия относится с большим уважением к суверенитету государств СНГ, помнит общую историю и связывающую их ранее экономическую зависимость.Помимо этого, как подчеркнул Песков, партнерский характер отношений между Россией и СНГ помогает конструктивно решать насущные проблемы, ведь потенциал стран ещё далеко не полностью раскрыт. По его словам, на данный момент у стран СНГ есть "своя траектория развития, но приверженность к общим интеграционным процессам сохраняется"."У нас есть самая продвинутая интеграция с Белоруссией, это наш ближайший партнер и союзник. У нас фактически общее экономическое пространство с государствами-членами ЕАЭС. Есть и другие форматы сотрудничества, связанные с политикой, безопасностью и так далее. Все эти виды интеграции работоспособные, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт", - сказал он.

https://1prime.ru/20240325/peskov-846677748.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, снг, дмитрий песков