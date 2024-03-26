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США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T05:54+0300
2024-03-26T05:54+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, отметил в интервью "Аргументы и факты" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря президента, США отчаянно стремятся удержаться на мировом Олимпе, но такие их проблемы, как, например, невозможность контролировать региональные конфликты и мировую экномику, мешают им это делать.Кроме того, как подчеркнул Песков, Вашингтон "выламывают руки" всем странам, которые стремятся продолжать сотрудничество с Россией. По его словам, Москва понимает те государства, которым тяжело противостоять давление Штатов.
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россия, сша
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
Песков: США придется слезть с мирового Олимпа, оставив место многополярному миру
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, отметил
в интервью "Аргументы и факты" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, США отчаянно стремятся удержаться на мировом Олимпе, но такие их проблемы, как, например, невозможность контролировать региональные конфликты и мировую экномику, мешают им это делать.
Кроме того, как подчеркнул Песков, Вашингтон "выламывают руки" всем странам, которые стремятся продолжать сотрудничество с Россией. По его словам, Москва понимает те государства, которым тяжело противостоять давление Штатов.