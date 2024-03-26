Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/peskov-846696445.html
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков
Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T05:54+0300
2024-03-26T06:00+0300
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/88/842808831_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_5356d827417410b30b026044af4f1e31.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, отметил в интервью "Аргументы и факты" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря президента, США отчаянно стремятся удержаться на мировом Олимпе, но такие их проблемы, как, например, невозможность контролировать региональные конфликты и мировую экномику, мешают им это делать.Кроме того, как подчеркнул Песков, Вашингтон "выламывают руки" всем странам, которые стремятся продолжать сотрудничество с Россией. По его словам, Москва понимает те государства, которым тяжело противостоять давление Штатов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/88/842808831_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_703cf67282db99b0cf223f400891b68c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
РОССИЯ, США
05:54 26.03.2024 (обновлено: 06:00 26.03.2024)
 
США придется слезть с мирового Олимпа, уверен Песков

Песков: США придется слезть с мирового Олимпа, оставив место многополярному миру

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Штатам нужно сойти с мирового Олимпа, так как пришло время предоставить место многополярному миру, где правят справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, отметил в интервью "Аргументы и факты" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И поэтому они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы. Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится. С Олимпа придётся слезть и оставить место многополярному миру, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, США отчаянно стремятся удержаться на мировом Олимпе, но такие их проблемы, как, например, невозможность контролировать региональные конфликты и мировую экномику, мешают им это делать.
Кроме того, как подчеркнул Песков, Вашингтон "выламывают руки" всем странам, которые стремятся продолжать сотрудничество с Россией. По его словам, Москва понимает те государства, которым тяжело противостоять давление Штатов.
 
РОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала