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Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине

Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ

Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине

Из-за своего решения предоставить Украине замороженные активы России европейцы рискуют своей репутацией, они понимают, что Москва этого так не оставит и будет... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T06:07+0300

2024-03-26T06:07+0300

2024-03-26T06:07+0300

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Из-за своего решения предоставить Украине замороженные активы России европейцы рискуют своей репутацией, они понимают, что Москва этого так не оставит и будет оспаривать данное решение столько времени, сколько на это потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты"."Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, как Россия должна отреагировать на то, что доходы от ее замороженных активов европейцы планируют отдавать Украине.Песков уточнил, что при этом страны европейского блока сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность и основы коммерческого права, которые являются устоями их экономики. По его словам, частная собственность государства - это святое, на что на в коем случае посягать нельзя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков