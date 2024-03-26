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Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине
Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине
Из-за своего решения предоставить Украине замороженные активы России европейцы рискуют своей репутацией, они понимают, что Москва этого так не оставит и будет... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T06:07+0300
2024-03-26T06:07+0300
2024-03-26T06:07+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Из-за своего решения предоставить Украине замороженные активы России европейцы рискуют своей репутацией, они понимают, что Москва этого так не оставит и будет оспаривать данное решение столько времени, сколько на это потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты"."Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, как Россия должна отреагировать на то, что доходы от ее замороженных активов европейцы планируют отдавать Украине.Песков уточнил, что при этом страны европейского блока сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность и основы коммерческого права, которые являются устоями их экономики. По его словам, частная собственность государства - это святое, на что на в коем случае посягать нельзя.
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россия, дмитрий песков
Песков отметил понимание Европой последствий передачи активов РФ Украине
Песков: Европа понимает, что РФ будет оспаривать решение о передаче ее активов Украине
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Из-за своего решения предоставить Украине замороженные активы России европейцы рискуют своей репутацией, они понимают, что Москва этого так не оставит и будет оспаривать данное решение столько времени, сколько на это потребуется, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, как Россия должна отреагировать на то, что доходы от ее замороженных активов европейцы планируют отдавать Украине.
Песков уточнил, что при этом страны европейского блока сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность и основы коммерческого права, которые являются устоями их экономики. По его словам, частная собственность государства - это святое, на что на в коем случае посягать нельзя.