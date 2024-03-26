https://1prime.ru/20240326/peskov-846696992.html

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом - 26.03.2024, ПРАЙМ

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

Не нужно преувеличивать число тех, кто согласен с политикой президента России Владимира Путина, практически все граждане страны согласны с его линией, рассказал | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T06:22+0300

2024-03-26T06:22+0300

2024-03-26T06:25+0300

россия

дмитрий песков

выборы президента рф

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Не нужно преувеличивать число тех, кто согласен с политикой президента России Владимира Путина, практически все граждане страны согласны с его линией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты"."<...> наверное, правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".Как отметил официальный представитель Кремля, в российском обществе на данный момент есть своего рода "разрыв" между теми, кто поддерживает главу государства, и теми, кому не нравится нынешняя политика.В этой связи Песков упомянул недавн прошедшие выборы президента России, результаты Владимира Путина на которых стали "мировым феноменом"."Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Все-таки 87% голосов за после 24 лет у власти - это мировой феномен, при такой высокой явке. И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьезных нареканий к ним у наблюдателей не было", - заявил пресс-секретарь.Песков добавил, что несогласные с линией России граждане поймут все со временем, им надо лишь разъяснить правоту Путина. По его словам, таких людей, которые встали на путь охаивания России, немного."Но давайте будем всё-таки разделять. Кто-то из несогласных уехал и буквально встал на позиции врага своей страны. Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно. Недавно президент Путин говорил о предателях, которые берут в руки оружие, начинают против нас воевать. И которых надо уничтожать, потому что они сейчас — наши враги", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20240321/vybory-846542505.html

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россия, дмитрий песков, выборы президента рф