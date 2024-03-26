https://1prime.ru/20240326/peskov-846697148.html

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube

Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о его закрытии утратит свою актуальность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о чем он... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T06:30+0300

2024-03-26T06:30+0300

2024-03-26T06:30+0300

россия

rutube

youtube

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о его закрытии утратит свою актуальность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о чем он рассказал "Аргументы и факты"."Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать", - сказал Песков.Он также добавил, что если "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. По его словам, это потребуются время и деньги, но возможность однозначно есть.

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2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, rutube, youtube, дмитрий песков