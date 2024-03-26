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В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о его закрытии утратит свою актуальность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о чем он... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T06:30+0300
2024-03-26T06:30+0300
2024-03-26T06:30+0300
россия
rutube
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о его закрытии утратит свою актуальность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о чем он рассказал "Аргументы и факты"."Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать", - сказал Песков.Он также добавил, что если "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. По его словам, это потребуются время и деньги, но возможность однозначно есть.
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россия, rutube, youtube, дмитрий песков
РОССИЯ, RuTube, YouTube, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
Песков: развитие российских сервисов снимет вопросы о блокировке YouTube
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о его закрытии утратит свою актуальность, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о чем он рассказал
"Аргументы и факты".
"Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать", - сказал Песков.
Он также добавил, что если "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. По его словам, это потребуются время и деньги, но возможность однозначно есть.