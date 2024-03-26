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"Почта России" возобновила наземную доставку в Европу

"Почта России" возобновила наземную доставку в Европу - 26.03.2024, ПРАЙМ

"Почта России" возобновила наземную доставку в Европу

"Почта России" возобновила приостановленную в феврале доставку в Европу наземным транспортом, авиадоставка в европейские страны по-прежнему работает, сообщил... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T12:54+0300

2024-03-26T12:54+0300

2024-03-26T13:45+0300

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила приостановленную в феврале доставку в Европу наземным транспортом, авиадоставка в европейские страны по-прежнему работает, сообщил РИА Новости гендиректор компании Михаил Волков."Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны", - сообщил Волков.Он напомнил, что на сегодняшний день компания доставляет отправления в более чем 130 стран мира и совместно с иностранными партнерами расширяет их перечень.Ранее компания сообщила агентству, что возобновила доставку в Новую Зеландию, почтовое сообщение с этой страной было приостановлено в первом квартале 2022 года.В феврале "Почта России" на два месяца приостановила наземную доставку посылок в 24 европейские страны. В компании объяснили, что временные изменения связаны с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.

https://1prime.ru/20240314/pochta-rossii-846305983.html

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