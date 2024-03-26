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ФСБ знает, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников - 26.03.2024, ПРАЙМ
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ФСБ знает, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников
ФСБ знает, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников - 26.03.2024, ПРАЙМ
ФСБ знает, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников
Российские спецслужбы осведомлены, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:48+0300
2024-03-26T16:49+0300
фсб
украина
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российские спецслужбы осведомлены, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."То, что украинская сторона осуществляла ... подготовку боевиков на территории Ближнего Востока - нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, работали с ними и вели их подготовку", — отметил Бортников. Он указал, что доказательством также служит и значительное число иностранцев, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинского правительства. По его словам, "это и националисты, это наемники, это исламисты", которых привлекает Киев для противостояния с Россией.Ранее Бортников заявил, что украинские спецслужбы причастны к теракту в "Крокус сити холле", акцию готовили радикалы-исламисты. Он также указал на факт, что террористы собирались сбежать на Украину, их там ждали.
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фсб, украина
ФСБ, УКРАИНА
16:48 26.03.2024 (обновлено: 16:49 26.03.2024)
 
ФСБ знает, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников

Бортников: известно, что Украина готовила боевиков на территории Ближнего Востока

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российские спецслужбы осведомлены, что Киев готовил боевиков на Ближнем Востоке, сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"То, что украинская сторона осуществляла ... подготовку боевиков на территории Ближнего Востока - нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, работали с ними и вели их подготовку", — отметил Бортников.
Он указал, что доказательством также служит и значительное число иностранцев, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинского правительства. По его словам, "это и националисты, это наемники, это исламисты", которых привлекает Киев для противостояния с Россией.
Президент РФ В. Путин провел совещание по оперативным вопросам - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Террористическая угроза в России сохраняется, заявил глава ФСБ
16:00
Ранее Бортников заявил, что украинские спецслужбы причастны к теракту в "Крокус сити холле", акцию готовили радикалы-исламисты. Он также указал на факт, что террористы собирались сбежать на Украину, их там ждали.
 
ФСБУКРАИНА
 
 
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