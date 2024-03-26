https://1prime.ru/20240326/pokazaniya-846726351.html
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след - 26.03.2024, ПРАЙМ
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T19:35+0300
2024-03-26T19:35+0300
2024-03-26T19:37+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", - сказал он в интервью Павлу Зарубину. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Алишера Касимова, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Бортников: показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать – реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", - сказал он в интервью Павлу Зарубину.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Алишера Касимова, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.
*запрещенная на территории России террористическая организация