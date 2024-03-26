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Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось
Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось - 26.03.2024, ПРАЙМ
Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось
В Польше двое мужчин ворвались в супермаркет и украли 300 шоколадых яиц, однако при побеге один из преступников упал и разбил всю добычу, пишет издание Interia. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:43+0300
2024-03-26T10:43+0300
2024-03-26T10:51+0300
шоколад
кража
польша
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Польше двое мужчин ворвались в супермаркет и украли 300 шоколадых яиц, однако при побеге один из преступников упал и разбил всю добычу, пишет издание Interia. 25 марта в понедельник в полицию поступило сообщение о необычной краже, которая произошла в одном из продуктовых магазинов города Злоторыя. Отмечалось, что в супермаркет зашел мужчина, который схватил несколько упаковок шоколадных яиц и выбежал из магазина, на выходе из которого стоял его пособник.Тем не менее, преступники недолго радовались добыче, так как в результате неудачного побега более 300 шоколадных яиц упали на землю и разбились. После задержания полиция отвела обоих мужчин в отдел, где их допросили и предъявили обвинение в совершении преступления. Ущерб магазина оценивается в 1500 злотых, а преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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шоколад, кража, польша
Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось
Interia: в Польше двое мужчин украли в магазине 300 шоколадных яиц
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ
. В Польше двое мужчин ворвались в супермаркет и украли 300 шоколадых яиц, однако при побеге один из преступников упал и разбил всю добычу, пишет
издание Interia.
25 марта в понедельник в полицию поступило сообщение о необычной краже, которая произошла в одном из продуктовых магазинов города Злоторыя. Отмечалось, что в супермаркет зашел мужчина, который схватил несколько упаковок шоколадных яиц и выбежал из магазина, на выходе из которого стоял его пособник.
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Тем не менее, преступники недолго радовались добыче, так как в результате неудачного побега более 300 шоколадных яиц упали на землю и разбились.
После задержания полиция отвела обоих мужчин в отдел, где их допросили и предъявили обвинение в совершении преступления. Ущерб магазина оценивается в 1500 злотых, а преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.