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Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось

Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось - 26.03.2024, ПРАЙМ

Украли 300 шоколадных яиц. Но насладиться добычей не удалось

В Польше двое мужчин ворвались в супермаркет и украли 300 шоколадых яиц, однако при побеге один из преступников упал и разбил всю добычу, пишет издание Interia. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T10:43+0300

2024-03-26T10:43+0300

2024-03-26T10:51+0300

шоколад

кража

польша

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Польше двое мужчин ворвались в супермаркет и украли 300 шоколадых яиц, однако при побеге один из преступников упал и разбил всю добычу, пишет издание Interia. 25 марта в понедельник в полицию поступило сообщение о необычной краже, которая произошла в одном из продуктовых магазинов города Злоторыя. Отмечалось, что в супермаркет зашел мужчина, который схватил несколько упаковок шоколадных яиц и выбежал из магазина, на выходе из которого стоял его пособник.Тем не менее, преступники недолго радовались добыче, так как в результате неудачного побега более 300 шоколадных яиц упали на землю и разбились. После задержания полиция отвела обоих мужчин в отдел, где их допросили и предъявили обвинение в совершении преступления. Ущерб магазина оценивается в 1500 злотых, а преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20240303/845827258.html

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шоколад, кража, польша