https://1prime.ru/20240326/putin-846712085.html

Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин

Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин - 26.03.2024, ПРАЙМ

Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин

Следователи устанавливают детали теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:10+0300

2024-03-26T14:10+0300

2024-03-26T14:10+0300

происшествия

владимир путин

генпрокуратура рф

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Следователи устанавливают детали теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 26 марта, во вторник, проводит расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры.Он напомнил, что совершившие теракт преступники уже арестованы."Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин.По его словам, ФСБ и другие службы при координации Национального антитеррористического комитета отрабатывают свои вопросы.Путин добавил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание.

https://1prime.ru/20240326/peskov-846696992.html

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LIVE: Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ LIVE: Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 2024-03-26T14:10+0300 true PT49M34S

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владимир путин, генпрокуратура рф, крокус сити холл