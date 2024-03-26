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Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин
Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин - 26.03.2024, ПРАЙМ
Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин
Следователи устанавливают детали теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:10+0300
2024-03-26T14:10+0300
2024-03-26T14:10+0300
происшествия
владимир путин
генпрокуратура рф
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Следователи устанавливают детали теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 26 марта, во вторник, проводит расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры.Он напомнил, что совершившие теракт преступники уже арестованы."Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин.По его словам, ФСБ и другие службы при координации Национального антитеррористического комитета отрабатывают свои вопросы.Путин добавил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание.
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LIVE: Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
LIVE: Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
2024-03-26T14:10+0300
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владимир путин, генпрокуратура рф, крокус сити холл
Происшествия, Владимир Путин, Генпрокуратура РФ, Крокус сити холл
Следователи устанавливают детали теракта в "Крокусе", заявил Путин
Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Следователи устанавливают детали теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", роли террористов и степень их вины, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 26 марта, во вторник, проводит расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры.
Он напомнил, что совершившие теракт преступники уже арестованы.
"Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал Путин.
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По его словам, ФСБ и другие службы при координации Национального антитеррористического комитета отрабатывают свои вопросы.
Путин добавил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание.