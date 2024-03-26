https://1prime.ru/20240326/putin-846712381.html

Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса

Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса

Здоровая и эффективная работа экономики - одна из задач защиты прав бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:17+0300

2024-03-26T14:17+0300

2024-03-26T14:17+0300

экономика

владимир путин

бизнес

генпрокуратура рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514548_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_3327c4fa6b0b6caf3ac4e2562261b7c3.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Здоровая и эффективная работа экономики - одна из задач защиты прав бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что сейчас эта задача имеет особое значение.Кроме того, Путин призвал жестко пресекать попытки давления на бизнес.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, бизнес, генпрокуратура рф