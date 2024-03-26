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Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса
Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса
Здоровая и эффективная работа экономики - одна из задач защиты прав бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:17+0300
2024-03-26T14:17+0300
2024-03-26T14:17+0300
экономика
владимир путин
бизнес
генпрокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Здоровая и эффективная работа экономики - одна из задач защиты прав бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что сейчас эта задача имеет особое значение.Кроме того, Путин призвал жестко пресекать попытки давления на бизнес.
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владимир путин, бизнес, генпрокуратура рф
Экономика, Владимир Путин, Бизнес, Генпрокуратура РФ
Путин назвал одну из задач защиты прав бизнеса
Путин: здоровая работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Здоровая и эффективная работа экономики - одна из задач защиты прав бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что сейчас эта задача имеет особое значение.
Кроме того, Путин призвал жестко пресекать попытки давления на бизнес.