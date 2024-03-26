Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/putin-846712948.html
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом глава государства заявил в рамках... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:22+0300
2024-03-26T14:22+0300
россия
генеральная прокуратура
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514481_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_38e4be765ab97b7885a49f7d884823ae.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом глава государства заявил в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры."В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия", - отметил президент.Кроме того, в случае нарушения законодательства в области поддержки семьи, инвалидов, пенсионеров и детей оставшихся без родителей, Генпрокуратура должна придерживаться жесткой позиции.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514481_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_405740c8744f6b97be0b3aacac5857ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, генеральная прокуратура, владимир путин, новости
РОССИЯ, Генеральная прокуратура, Владимир Путин, Новости
14:22 26.03.2024
 
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий

Путин попросил органы прокуратуры добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом глава государства заявил в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
"В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия", - отметил президент.
Кроме того, в случае нарушения законодательства в области поддержки семьи, инвалидов, пенсионеров и детей оставшихся без родителей, Генпрокуратура должна придерживаться жесткой позиции.
 
РОССИЯГенеральная прокуратураВладимир ПутинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала