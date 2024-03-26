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Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий

Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом глава государства заявил в рамках... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:22+0300

2024-03-26T14:22+0300

2024-03-26T14:22+0300

россия

генеральная прокуратура

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом глава государства заявил в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры."В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия", - отметил президент.Кроме того, в случае нарушения законодательства в области поддержки семьи, инвалидов, пенсионеров и детей оставшихся без родителей, Генпрокуратура должна придерживаться жесткой позиции.

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россия, генеральная прокуратура, владимир путин, новости