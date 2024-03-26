https://1prime.ru/20240326/putin-846713331.html

Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:28+0300

2024-03-26T14:28+0300

2024-03-26T14:47+0300

владимир путин

генпрокуратура рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d07269e88e1a8c394f20508514229b.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 26 марта провел расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в том числе, прокомментировал работу по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов."Сразу хотел бы обозначит здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - сказал Путин.По деприватизацией понимается возвращение бывшему собственнику или его наследникам ранее отчужденной собственности.

https://1prime.ru/20240325/sud-846676829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, генпрокуратура рф