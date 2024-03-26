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Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:28+0300
2024-03-26T14:28+0300
2024-03-26T14:47+0300
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 26 марта провел расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в том числе, прокомментировал работу по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов."Сразу хотел бы обозначит здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - сказал Путин.По деприватизацией понимается возвращение бывшему собственнику или его наследникам ранее отчужденной собственности.
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владимир путин, генпрокуратура рф
Владимир Путин, Генпрокуратура РФ
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Путин: когда говорят о возврате в госсобственность предприятий - речь не о деприватизации
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 26 марта провел расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в том числе, прокомментировал работу по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов.
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
"Сразу хотел бы обозначит здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - сказал Путин.
По деприватизацией понимается возвращение бывшему собственнику или его наследникам ранее отчужденной собственности.