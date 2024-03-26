Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/putin-846713331.html
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет
Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:28+0300
2024-03-26T14:47+0300
владимир путин
генпрокуратура рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d07269e88e1a8c394f20508514229b.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 26 марта провел расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в том числе, прокомментировал работу по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов."Сразу хотел бы обозначит здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - сказал Путин.По деприватизацией понимается возвращение бывшему собственнику или его наследникам ранее отчужденной собственности.
https://1prime.ru/20240325/sud-846676829.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af3f698a47540edf97ecb6cac5d50f31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, генпрокуратура рф
Владимир Путин, Генпрокуратура РФ
14:28 26.03.2024 (обновлено: 14:47 26.03.2024)
 
Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

Путин: когда говорят о возврате в госсобственность предприятий - речь не о деприватизации

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Деприватизация не подразумевается, когда говорят о возврате крупных предприятий в госсобственность, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 26 марта провел расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в том числе, прокомментировал работу по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов.
Дом Союзов на Большой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Вчера, 12:20
"Сразу хотел бы обозначит здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - сказал Путин.
По деприватизацией понимается возвращение бывшему собственнику или его наследникам ранее отчужденной собственности.
 
Владимир ПутинГенпрокуратура РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала