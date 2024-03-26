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Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере

Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере

Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил президент России Владимир Путин. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:37+0300

2024-03-26T14:37+0300

2024-03-26T14:37+0300

игорь краснов

владимир путин

генпрокуратура рф

миграция

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры попросил содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений, в том числе по соблюдению законности в миграционной сфере."Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - подчеркнул Путин.Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами, на 75 процентов за 2023 год, до 21,9 тысячи. Он призвал прокурорам проанализировать ситуацию в регионах и выработать соответственные решения на основе необходимости обеспечить безопасность граждан и целесообразности использования рабочей силы.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

игорь краснов, владимир путин, генпрокуратура рф, миграция