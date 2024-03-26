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Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере
Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере
Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил президент России Владимир Путин. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:37+0300
2024-03-26T14:37+0300
игорь краснов
владимир путин
генпрокуратура рф
миграция
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры попросил содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений, в том числе по соблюдению законности в миграционной сфере."Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - подчеркнул Путин.Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами, на 75 процентов за 2023 год, до 21,9 тысячи. Он призвал прокурорам проанализировать ситуацию в регионах и выработать соответственные решения на основе необходимости обеспечить безопасность граждан и целесообразности использования рабочей силы.
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игорь краснов, владимир путин, генпрокуратура рф, миграция
Игорь Краснов, Владимир Путин, Генпрокуратура РФ, миграция
14:37 26.03.2024
 
Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере

Путин заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры попросил содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений, в том числе по соблюдению законности в миграционной сфере.
"Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - подчеркнул Путин.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами, на 75 процентов за 2023 год, до 21,9 тысячи. Он призвал прокурорам проанализировать ситуацию в регионах и выработать соответственные решения на основе необходимости обеспечить безопасность граждан и целесообразности использования рабочей силы.
 
Игорь КрасновВладимир ПутинГенпрокуратура РФмиграция
 
 
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