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Госдеп заявил, что резолюцию СБ ООН стоит учитывать - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Госдеп заявил, что резолюцию СБ ООН стоит учитывать
Госдеп заявил, что резолюцию СБ ООН стоит учитывать - 26.03.2024, ПРАЙМ
Госдеп заявил, что резолюцию СБ ООН стоит учитывать
Соединенные Штаты полагают, что с резолюцией Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа следует считаться, сообщил официальный представитель... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T21:50+0300
2024-03-26T21:50+0300
политика
палестино-израильский конфликт
сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагают, что с резолюцией Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа следует считаться, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Данный документ не имеет обязательного характера и не накладывает никаких новых обязательств на стороны, однако мы считаем, что его необходимо уважать, он имеет вес, и его необходимо выполнять", — отметил Миллер на брифинге. США, по словам Миллера, считают переговоры между Израилем и ХАМАС самым коротким путем к завершению конфликта. Также, с точки зрения Америки, масштабная военная операция в городе Рафахе приведет к еще большей изоляции Израиля на мировой арене и поставит под угрозу его давние партнерские отношения с другими странами.Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан. 14 стран голосовали за, США воздержались. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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палестино-израильский конфликт, сша
Политика, палестино-израильский конфликт, США
21:50 26.03.2024
 
Госдеп заявил, что резолюцию СБ ООН стоит учитывать

Госдеп США: резолюция СБ ООН по Газе "имеет вес" и должна соблюдаться

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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ВАШИНГТОН, 26 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагают, что с резолюцией Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа следует считаться, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Данный документ не имеет обязательного характера и не накладывает никаких новых обязательств на стороны, однако мы считаем, что его необходимо уважать, он имеет вес, и его необходимо выполнять", — отметил Миллер на брифинге.
США, по словам Миллера, считают переговоры между Израилем и ХАМАС самым коротким путем к завершению конфликта. Также, с точки зрения Америки, масштабная военная операция в городе Рафахе приведет к еще большей изоляции Израиля на мировой арене и поставит под угрозу его давние партнерские отношения с другими странами.
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22 марта, 21:42
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан. 14 стран голосовали за, США воздержались.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
 
Политикапалестино-израильский конфликтСША
 
 
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