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"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому - 26.03.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому
"Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T11:13+0300
2024-03-26T11:34+0300
россия
сирия
росатом
мирный атом
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и другое.
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россия, сирия, росатом, мирный атом
РОССИЯ, СИРИЯ, Росатом, мирный атом
11:13 26.03.2024 (обновлено: 11:34 26.03.2024)
 
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому

"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве по неэнергетическому мирному атому

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.
Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и другое.
 
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