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"Росатом" заключил контракты с Турцией на пять миллиардов рублей - 26.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240326/rosatom-846716135.html
"Росатом" заключил контракты с Турцией на пять миллиардов рублей
"Росатом" заключил контракты с Турцией на пять миллиардов рублей - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Росатом" заключил контракты с Турцией на пять миллиардов рублей
Госкорпорация "Росатом" уже заключила на 5 миллиардов рублей контракты с турецкими компаниями по АЭС "Аккую", сообщил первый замглавы госкорпорации первый... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:10+0300
2024-03-26T15:33+0300
энергетика
росатом
турция
аэс "аккую"
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" уже заключила на 5 миллиардов рублей контракты с турецкими компаниями по АЭС "Аккую", сообщил первый замглавы госкорпорации первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров."Сегодня мы заключили контрактов в рамках АЭС "Аккую" с турецкими компаниями уже более чем на 5 миллиардов долларов, то есть, 5 миллиардов долларов - это работа, которую турецкие компании делают уже сейчас для "Аккую"", - сказал Комаров в ходе пресс-брифинга, который проходит в рамках форума "Атомэкспо" в Сириусе."Очень важно, что Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной атомной электростанции ("Аккую" - ред.)... Как мы обсуждаем с вашим правительством, вам нужны даже не две и даже не три больших (атомных - ред.) электростанции, а может быть так - три больших и еще очень много маленьких", - добавил он.Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
https://1prime.ru/20240325/846683191.html
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росатом, турция, аэс "аккую"
Энергетика, Росатом, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
15:10 26.03.2024 (обновлено: 15:33 26.03.2024)
 
"Росатом" заключил контракты с Турцией на пять миллиардов рублей

Комаров: "Росатом" заключил контракты с турецкими компаниями на пять миллиардов рублей

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" уже заключила на 5 миллиардов рублей контракты с турецкими компаниями по АЭС "Аккую", сообщил первый замглавы госкорпорации первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров.
"Сегодня мы заключили контрактов в рамках АЭС "Аккую" с турецкими компаниями уже более чем на 5 миллиардов долларов, то есть, 5 миллиардов долларов - это работа, которую турецкие компании делают уже сейчас для "Аккую"", - сказал Комаров в ходе пресс-брифинга, который проходит в рамках форума "Атомэкспо" в Сириусе.
"Очень важно, что Турция не хочет останавливаться на сооружении только одной атомной электростанции ("Аккую" - ред.)... Как мы обсуждаем с вашим правительством, вам нужны даже не две и даже не три больших (атомных - ред.) электростанции, а может быть так - три больших и еще очень много маленьких", - добавил он.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 14:37
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
 
ЭнергетикаРосатомТУРЦИЯАЭС "Аккую"
 
 
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