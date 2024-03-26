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Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке
Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке - 26.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке
Сбербанк с 28 марта отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке, выдаваемой зарплатным клиентам банка, а с 4 апреля отменит комиссии девелоперам, которые... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:47+0300
2024-03-26T16:47+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 марта отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке, выдаваемой зарплатным клиентам банка, а с 4 апреля отменит комиссии девелоперам, которые находятся на проектном финансировании банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Сбер" улучшает условия льготного кредитования на "Домклик". С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов "Сбера". C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка", - сказано в сообщении. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки кредита клиента, добавили в банке. Ранее Сбербанк снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. При этом для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование было отменено полностью, напомнили в пресс-службе.
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россия, сбербанк, новости
РОССИЯ, Сбербанк, Новости
16:47 26.03.2024
 
Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке

Сбербанк отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке зарплатных клиентов банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с 28 марта отменит комиссии застройщикам по льготной ипотеке, выдаваемой зарплатным клиентам банка, а с 4 апреля отменит комиссии девелоперам, которые находятся на проектном финансировании банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Сбер" улучшает условия льготного кредитования на "Домклик". С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов "Сбера". C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка", - сказано в сообщении.
При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки кредита клиента, добавили в банке.
Ранее Сбербанк снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. При этом для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование было отменено полностью, напомнили в пресс-службе.
 
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