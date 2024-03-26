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В СБУ намекнули на причастность к убийствам Кивы и Татарского
В СБУ намекнули на причастность к убийствам Кивы и Татарского - 26.03.2024, ПРАЙМ
В СБУ намекнули на причастность к убийствам Кивы и Татарского
К убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, как, например, Владлена Татарского, может быть причастна служба | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:17+0300
2024-03-26T09:17+0300
2024-03-26T09:24+0300
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. К убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, как, например, Владлена Татарского, может быть причастна служба безопасности Украины (СБУ). На это намекнул сам глава службы Василий Малюк, его процитировало издание "Украинская правда"."Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - рассказал глава СБУ в эфире телемарафона. Он также отметил, что военкор Владлен Татарский был убит бюстом, начиненном взрывчаткой, в котором содержалось порядка 400 грамм термобара". Генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко же убили с помощью "800 граммов пластида", а экс-депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров.Малюк добавил, что покушение на писателя Захара Прилепина готовилось при помощи противотанковой мины.Ранее глава СБУ признался, что ведомство ответственно удары по российским НПЗ. В своем Telegram-канале он также назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.
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украина, сбу
В СБУ намекнули на причастность к убийствам Кивы и Татарского
Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Украины к резонансным убийствам в РФ
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. К убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, как, например, Владлена Татарского, может быть причастна служба безопасности Украины (СБУ). На это намекнул сам глава службы Василий Малюк, его процитировало издание "Украинская правда".
"Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - рассказал глава СБУ в эфире телемарафона.
Он также отметил, что военкор Владлен Татарский был убит бюстом, начиненном взрывчаткой, в котором содержалось порядка 400 грамм термобара". Генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко же убили с помощью "800 граммов пластида", а экс-депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров.
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Малюк добавил, что покушение на писателя Захара Прилепина готовилось при помощи противотанковой мины.
Ранее глава СБУ признался, что ведомство ответственно удары по российским НПЗ. В своем Telegram-канале он также назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.