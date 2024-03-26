https://1prime.ru/20240326/slovakiya-846728508.html

Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием

Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием - 26.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что настроен и дальше поддерживать Украину, но не вооружением. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T22:36+0300

2024-03-26T22:36+0300

2024-03-26T22:37+0300

словакия

помощь украине

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БРАТИСЛАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что настроен и дальше поддерживать Украину, но не вооружением."Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие", — указало новостное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства. TASR сообщило, что их встреча состоялась 26 марта, в ходе которой Фицо отметил важность противовоздушной обороны для его страны.Правительство Фицо изменило порядок оказания поддержки Украине с приходом к власти. Теперь Братислава отправляет только гуманитарную помощь. С февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846472712.html

словакия

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словакия, помощь украине