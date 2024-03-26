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Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием - 26.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что настроен и дальше поддерживать Украину, но не вооружением. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T22:36+0300
2024-03-26T22:36+0300
2024-03-26T22:37+0300
словакия
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БРАТИСЛАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что настроен и дальше поддерживать Украину, но не вооружением."Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие", — указало новостное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства. TASR сообщило, что их встреча состоялась 26 марта, в ходе которой Фицо отметил важность противовоздушной обороны для его страны.Правительство Фицо изменило порядок оказания поддержки Украине с приходом к власти. Теперь Братислава отправляет только гуманитарную помощь. С февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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словакия, помощь украине
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием
Премьер Словакии подтвердил генералу НАТО намерение помогать Украине всем, кроме оружия
БРАТИСЛАВА, 26 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что настроен и дальше поддерживать Украину, но не вооружением.
"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие", — указало новостное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства.
TASR сообщило, что их встреча состоялась 26 марта, в ходе которой Фицо отметил важность противовоздушной обороны для его страны.
Похороны ЕС. В Словакии забили тревогу из-за приготовлений НАТО
Правительство Фицо изменило порядок оказания поддержки Украине с приходом к власти. Теперь Братислава отправляет только гуманитарную помощь. С февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.