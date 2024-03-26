Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/slutskiy-846707800.html
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - 26.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:54+0300
2024-03-26T12:54+0300
россия
леонид слуцкий
смертная казнь
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_392fdfa6c40a60d4bf72ef2726ad0f48.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.По словам парламентария, в трагедии "Крокус сити холла" с каждым днем более явно видно украинский след, так как террористы после совершения теракта направлялись в сторону Украины. "Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь", - сказал он.Слуцкий также выразил инифциативу ввести тюремное заключение за призывы к терроризму и отказаться от системы штрафов.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.Инициативу возвращения смертной казни для террористов также поддержали советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.
https://1prime.ru/20240325/kazn-846678323.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_69e99c2b66b4d4e09ff4921ae7d98b48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, леонид слуцкий, смертная казнь, новости
РОССИЯ, Леонид Слуцкий, смертная казнь, Новости
12:54 26.03.2024
 
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь

Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.
По словам парламентария, в трагедии "Крокус сити холла" с каждым днем более явно видно украинский след, так как террористы после совершения теракта направлялись в сторону Украины.
"Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь", - сказал он.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь
Вчера, 12:54
Слуцкий также выразил инифциативу ввести тюремное заключение за призывы к терроризму и отказаться от системы штрафов.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.
Инициативу возвращения смертной казни для террористов также поддержали советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.
 
РОССИЯЛеонид Слуцкийсмертная казньНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала