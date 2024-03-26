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Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - 26.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:54+0300
2024-03-26T12:54+0300
2024-03-26T12:54+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.По словам парламентария, в трагедии "Крокус сити холла" с каждым днем более явно видно украинский след, так как террористы после совершения теракта направлялись в сторону Украины. "Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь", - сказал он.Слуцкий также выразил инифциативу ввести тюремное заключение за призывы к терроризму и отказаться от системы штрафов.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.Инициативу возвращения смертной казни для террористов также поддержали советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.
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россия, леонид слуцкий, смертная казнь, новости
РОССИЯ, Леонид Слуцкий, смертная казнь, Новости
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.
По словам парламентария, в трагедии "Крокус сити холла" с каждым днем более явно видно украинский след, так как террористы после совершения теракта направлялись в сторону Украины.
"Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как сметная казнь", - сказал он.
В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь
Слуцкий также выразил инифциативу ввести тюремное заключение за призывы к терроризму и отказаться от системы штрафов.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.
Инициативу возвращения смертной казни для террористов также поддержали советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.