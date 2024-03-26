https://1prime.ru/20240326/smertnaya-kazn-846705804.html

В СРЗП высказались о проведении референдума о возвращении смертной казни

В СРЗП высказались о проведении референдума о возвращении смертной казни - 26.03.2024, ПРАЙМ

В СРЗП высказались о проведении референдума о возвращении смертной казни

В России в единый день голосования в 2024 году должен пройти референдум, посвященный возвращению смертной казни, на чем будет настаивать фракция "Справедливая... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:51+0300

2024-03-26T11:51+0300

2024-03-26T11:51+0300

россия

смертная казнь

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В России в единый день голосования в 2024 году должен пройти референдум, посвященный возвращению смертной казни, на чем будет настаивать фракция "Справедливая Россия - За правду", сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов."Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета", - сказал парламентарий.Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли после теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.За возвращение смертной казни для террористов также выступили советник Генпрокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказался против смертной казни. По его словам, судебные ошибки неизбежны, и ни одна ошибка не стоит человеческой жизни.

https://1prime.ru/20240325/kazn-846678323.html

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россия, смертная казнь