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КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни
КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни - 26.03.2024, ПРАЙМ
КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни
Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:05+0300
2024-03-26T14:05+0300
2024-03-26T14:05+0300
россия
конституционный суд
смертная казнь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нет необходимости в проведении референудма в отношении смертной казни, а чем ранее настаивал глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По словам депутата, решения Конституционного суда достаточно для отмены моратория.
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россия, конституционный суд, смертная казнь
РОССИЯ, Конституционный суд, смертная казнь
КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни
Конституционный суд воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нет необходимости в проведении референудма в отношении смертной казни, а чем ранее настаивал глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По словам депутата, решения Конституционного суда достаточно для отмены моратория.