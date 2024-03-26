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КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни

КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни - 26.03.2024, ПРАЙМ

КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни

Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:05+0300

2024-03-26T14:05+0300

2024-03-26T14:05+0300

россия

конституционный суд

смертная казнь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", – сказали в пресс-службе.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нет необходимости в проведении референудма в отношении смертной казни, а чем ранее настаивал глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По словам депутата, решения Конституционного суда достаточно для отмены моратория.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, конституционный суд, смертная казнь