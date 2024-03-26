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СМИ: выделенные США в марте средства для Украины потратили еще в ноябре

СМИ: выделенные США в марте средства для Украины потратили еще в ноябре - 26.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: выделенные США в марте средства для Украины потратили еще в ноябре

Руководство США, пытаясь избежать шатдауна осенью 2023 года, потратило средства на сумму 300 миллионов долларов, выделенную на финансовую помощь Киеву, сообщает | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T07:29+0300

2024-03-26T07:29+0300

2024-03-26T07:29+0300

сша

украина

военная помощь украине

шатдаун

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Руководство США, пытаясь избежать шатдауна осенью 2023 года, потратило средства на сумму 300 миллионов долларов, выделенную на финансовую помощь Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США Джо Байдена."Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования", - пишет автор статьи.Как отмечает опрошенный изданием источник, эти средства сейчас заблокированы и воспользоваться ими нельзя. Более того, их выделение носило по большей части символический характер, так как они в любом случае не изменили бы ситуацию на фронте.Ранее республиканцы и демократы согласовали финансирование работы правительства на сумму 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Однако конгрессменам в Капитолии не хватило времени для принятия комплексного бюджета до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.

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сша, украина, военная помощь украине, шатдаун