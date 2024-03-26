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США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов - 26.03.2024, ПРАЙМ
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США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов - 26.03.2024, ПРАЙМ
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
Штатам не удастся отсидеться на "островке благополучия" и победить тероризм самостоятельно, но Россия не станет за ними и навязывать совместную борьбу,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T07:42+0300
2024-03-26T07:43+0300
россия
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Штатам не удастся отсидеться на "островке благополучия" и победить тероризм самостоятельно, но Россия не станет за ними и навязывать совместную борьбу, рассказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал посол журналистам.Он добавил, что проблема международного терроризма также затрагивает США. По его словам, Штаты неоднократно становились жертвами терактов, и те, кто полагает, что их это не касается, ошибаются."Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - подчеркнул Антонов.Ранее в Вашингтоне заявили, что США не будут содействовать России в сфере безопасности после террористической атаки на "Крокус сити холл" в Подмосковье.Как отметил посол, попытки заранее определить причастность к теракту террористической организации ИГ* заставляет насторожиться и задаться вопросом, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины. По его словам, все это говорит лишь о том, что в "действительности режим Зеленского стал террористическим, если он у себя принимает этих террористов". * Запрещенная в России террористическая организация
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россия, сша, крокус сити холл
РОССИЯ, США, Крокус сити холл
07:42 26.03.2024 (обновлено: 07:43 26.03.2024)
 
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов

Антонов: США не отсидятся на островке благополучия и не победят терроризм сами

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Штатам не удастся отсидеться на "островке благополучия" и победить тероризм самостоятельно, но Россия не станет за ними и навязывать совместную борьбу, рассказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал посол журналистам.
Он добавил, что проблема международного терроризма также затрагивает США. По его словам, Штаты неоднократно становились жертвами терактов, и те, кто полагает, что их это не касается, ошибаются.
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"Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - подчеркнул Антонов.
Ранее в Вашингтоне заявили, что США не будут содействовать России в сфере безопасности после террористической атаки на "Крокус сити холл" в Подмосковье.
Как отметил посол, попытки заранее определить причастность к теракту террористической организации ИГ* заставляет насторожиться и задаться вопросом, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины. По его словам, все это говорит лишь о том, что в "действительности режим Зеленского стал террористическим, если он у себя принимает этих террористов".
* Запрещенная в России террористическая организация
 
РОССИЯСШАКрокус сити холл
 
 
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