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США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов

США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов - 26.03.2024, ПРАЙМ

США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов

Штатам не удастся отсидеться на "островке благополучия" и победить тероризм самостоятельно, но Россия не станет за ними и навязывать совместную борьбу,... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T07:42+0300

2024-03-26T07:42+0300

2024-03-26T07:43+0300

россия

сша

крокус сити холл

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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Штатам не удастся отсидеться на "островке благополучия" и победить тероризм самостоятельно, но Россия не станет за ними и навязывать совместную борьбу, рассказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы неоднократно об этом говорили, о том, что победить терроризм можем только сообща. Какими бы сильными Соединенные Штаты Америки ни были, как они себя позиционируют в мире, в одиночку с терроризмом они не справятся. Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем, мы не собираемся бегать за ними. Мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, есть еще в Российской Федерации", - сказал посол журналистам.Он добавил, что проблема международного терроризма также затрагивает США. По его словам, Штаты неоднократно становились жертвами терактов, и те, кто полагает, что их это не касается, ошибаются."Твердо убежден в одном, что решать такую проблему нужно и необходимо сообща. Но в данной ситуации мы действовать будем вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, и нашими друзьями из Содружества независимых государств, также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС", - подчеркнул Антонов.Ранее в Вашингтоне заявили, что США не будут содействовать России в сфере безопасности после террористической атаки на "Крокус сити холл" в Подмосковье.Как отметил посол, попытки заранее определить причастность к теракту террористической организации ИГ* заставляет насторожиться и задаться вопросом, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины. По его словам, все это говорит лишь о том, что в "действительности режим Зеленского стал террористическим, если он у себя принимает этих террористов". * Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240326/terakt-846697359.html

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россия, сша, крокус сити холл