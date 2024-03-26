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Посол России планирует обсудить с властями США двусторонние отношения - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Посол России планирует обсудить с властями США двусторонние отношения
Посол России планирует обсудить с властями США двусторонние отношения - 26.03.2024, ПРАЙМ
Посол России планирует обсудить с властями США двусторонние отношения
Россия и США проведут переговоры по вопросам двусторонних отношений на следующей неделе, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T08:01+0300
2024-03-26T08:01+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Россия и США проведут переговоры по вопросам двусторонних отношений на следующей неделе, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, чему будут посвящены переговоры.Как добавил Антонов, представители госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе". По его словам, стороны не обсуждали никакие субстантивные вопросы, но договорились о контактах на следующей неделе.Антонов подчеркнул, что многие люди приходят выразить свое сочувствие в связи с трагедией, произошедшей в "Крокус сити холле", а в книге скорби оставлено уже более 120 записей. По его словам, выразить соболезнования пришли и представители стран-членов НАТО.
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россия, сша
РОССИЯ, США
08:01 26.03.2024
 
Посол России планирует обсудить с властями США двусторонние отношения

Посол Антонов сообщил о намерении обсудить с властями США двусторонние отношения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Россия и США проведут переговоры по вопросам двусторонних отношений на следующей неделе, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, чему будут посвящены переговоры.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
В Крыму обвинили США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"
06:53
Как добавил Антонов, представители госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе". По его словам, стороны не обсуждали никакие субстантивные вопросы, но договорились о контактах на следующей неделе.
Антонов подчеркнул, что многие люди приходят выразить свое сочувствие в связи с трагедией, произошедшей в "Крокус сити холле", а в книге скорби оставлено уже более 120 записей. По его словам, выразить соболезнования пришли и представители стран-членов НАТО.
 
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