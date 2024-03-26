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В американском штате Мэриленд обрушился мост - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В американском штате Мэриленд обрушился мост
В американском штате Мэриленд обрушился мост - 26.03.2024, ПРАЙМ
В американском штате Мэриленд обрушился мост
Судно врезалось в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском штате Мэриленд, он обрушился, следует из сообщения телеканала Fox Baltimore. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:29+0300
2024-03-26T11:22+0300
происшествия
сша
мост
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Судно врезалось в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском штате Мэриленд, он обрушился, следует из сообщения телеканала Fox Baltimore."Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", - передает телеканал.По данным FB, движение автомобилей перекрыто в обе стороны. При этом, как добавляла радиостанция WTOP, несколько автомобилей при обрушении моста упали в реку "Патапско".Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.
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сша, мост
Происшествия, США, мост
10:29 26.03.2024 (обновлено: 11:22 26.03.2024)
 
В американском штате Мэриленд обрушился мост

Fox Baltimore: мост обрушился в штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Судно врезалось в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском штате Мэриленд, он обрушился, следует из сообщения телеканала Fox Baltimore.
"Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", - передает телеканал.
По данным FB, движение автомобилей перекрыто в обе стороны.
При этом, как добавляла радиостанция WTOP, несколько автомобилей при обрушении моста упали в реку "Патапско".
Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.
 
ПроисшествияСШАмост
 
 
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