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В американском штате Мэриленд обрушился мост

В американском штате Мэриленд обрушился мост - 26.03.2024, ПРАЙМ

В американском штате Мэриленд обрушился мост

Судно врезалось в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском штате Мэриленд, он обрушился, следует из сообщения телеканала Fox Baltimore. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T10:29+0300

2024-03-26T10:29+0300

2024-03-26T11:22+0300

происшествия

сша

мост

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Судно врезалось в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском штате Мэриленд, он обрушился, следует из сообщения телеканала Fox Baltimore."Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", - передает телеканал.По данным FB, движение автомобилей перекрыто в обе стороны. При этом, как добавляла радиостанция WTOP, несколько автомобилей при обрушении моста упали в реку "Патапско".Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.

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сша, мост