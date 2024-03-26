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CNN сообщил о возможном падении в реку в Мэриленде до 20 человек
CNN сообщил о возможном падении в реку в Мэриленде до 20 человек - 26.03.2024, ПРАЙМ
CNN сообщил о возможном падении в реку в Мэриленде до 20 человек
В результате обрушения моста в американском штате Мэриленд в воду могли упасть до 20 человек, сообщает телеканал CNN. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:20+0300
2024-03-26T12:20+0300
2024-03-26T12:20+0300
происшествия
сша
мост
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В результате обрушения моста в американском штате Мэриленд в воду могли упасть до 20 человек, сообщает телеканал CNN.Ранее американские СМИ передавали, что в городе Балтимор, Мэриленд, автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился после того, как в него врезалось судно.Представитель местной пожарной части Кевин Картрайт рассказал CNN, что сейчас идут работы по урегулированию инцидента."К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско может быть до 20 человек, а также несколько автомобилей", - сообщил он.
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сша, мост
CNN сообщил о возможном падении в реку в Мэриленде до 20 человек
CNN: до 20 человек могли упасть в воду из-за обрушения моста в Балтиморе
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В результате обрушения моста в американском штате Мэриленд в воду могли упасть до 20 человек, сообщает телеканал CNN.
Ранее американские СМИ передавали, что в городе Балтимор, Мэриленд, автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился после того, как в него врезалось судно.
Представитель местной пожарной части Кевин Картрайт рассказал CNN, что сейчас идут работы по урегулированию инцидента.
"К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско может быть до 20 человек, а также несколько автомобилей", - сообщил он.