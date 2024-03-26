https://1prime.ru/20240326/ssha-846729122.html

Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину

Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину - 26.03.2024, ПРАЙМ

Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину

Если французское военнослужащие расположатся на территории Украины, их ждет череда мощнейших атак, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T23:31+0300

2024-03-26T23:31+0300

2024-03-26T23:31+0300

вооружения

франция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82660/81/826608148_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_28afd418214289a4c434342158161538.jpg

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Если французское военнослужащие расположатся на территории Украины, их ждет череда мощнейших атак, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа. — Прим. ред.), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине", — предположил экс-разведчик.Риттер сомневается, что Франция располагает соответствующей подготовкой и ресурсами, чтобы противостоять российской армии.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240321/frantsiya-846552795.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, россия