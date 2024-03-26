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Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину - 26.03.2024, ПРАЙМ
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину
Если французское военнослужащие расположатся на территории Украины, их ждет череда мощнейших атак, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T23:31+0300
2024-03-26T23:31+0300
2024-03-26T23:31+0300
вооружения
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Если французское военнослужащие расположатся на территории Украины, их ждет череда мощнейших атак, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа. — Прим. ред.), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине", — предположил экс-разведчик.Риттер сомневается, что Франция располагает соответствующей подготовкой и ресурсами, чтобы противостоять российской армии.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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франция, россия
Вооружения, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
Погибнут все. В США раскрыли сценарий отправки французской армии на Украину
Риттер: Россия нанесет удар, если французская армия вторгнется на Украину
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ.
Если французское военнослужащие расположатся на территории Украины, их ждет череда мощнейших атак, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of
.
"Если это произойдет (интервенция со стороны Парижа. — Прим. ред.), то они фактически совершат суицид, потому что это их конец. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине", — предположил экс-разведчик.
Риттер сомневается, что Франция располагает соответствующей подготовкой и ресурсами, чтобы противостоять российской армии.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Слова Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.