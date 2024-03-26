https://1prime.ru/20240326/stambul-846725972.html

СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"

СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"

Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" останавливались в отелях в Стамбуле в центральных районах Фатих или Шишли, пишут турецкие новостные... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T18:49+0300

2024-03-26T18:49+0300

2024-03-26T18:51+0300

турция

крокус сити холл

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СТАМБУЛ, 26 мар — ПРАЙМ. Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" останавливались в отелях в Стамбуле в центральных районах Фатих или Шишли, пишут турецкие новостные издания.По информации РИА Новости, Фаридун Шамсиддин, который ранее признался, что прилетел из Турции 4 марта, публиковал в Instagram* 23 февраля восемь публикаций. Геолокация указана "Аксарай, Стамбул".Портал Yetkinreport, ссылаясь на источники, сообщает, что Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и 2 марта вылетел в Москву. Касательно второго фигуранта Рачабализода Саидакрами Муродали, портал указывает, что он прибыл в Стамбул 5 января и заселился в тот же отель, однако покинул он его 21 февраля. Тем не менее, 2 марта он вылетел в Москву с Шамсиддином одним рейсом из Международного аэропорта (IST).Yetkinreport пока не обладает данными о виде деятельности и месте нахождения обоих подозреваемых: в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Шамсиддином) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой). Собеседники портала не выявили проблем у фигурантов с турецким правительством. Также срока проживания в Турции "недостаточно" для их радикализации, отмечают источники Yetkinreport.Портал Artı Gerçek, в свою очередь, заявляет, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен (SAW). По данным издания, Шамсиддин жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир на западной окраине города. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Алишера Касимова, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240326/ekvador-846724988.html

турция

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турция, крокус сити холл