https://1prime.ru/20240326/terakt-846697359.html

В Крыму обвинили США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"

В Крыму обвинили США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму обвинили США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"

Отказ Штатов от содействия России в сфере безопасности после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" является илшь нежеланием назвать истинных заказчиков... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T06:53+0300

2024-03-26T06:53+0300

2024-03-26T06:53+0300

россия

теракт

крокус сити холл

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Отказ Штатов от содействия России в сфере безопасности после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" является илшь нежеланием назвать истинных заказчиков этого преступления, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет."Отказ от содействия в сфере безопасности стоит расценивать как нежелание США назвать истинных заказчиков и координаторов теракта в Подмосковье. Видимо нынешние представители американской власти страдают куриной памятью. Их позиция по трагедии, случившейся в России, неблагодарна и цинична. Они уже позабыли, как Россия в числе первых пришла на помощь США, протянув руку помощи, после теракта 11 сентября (2001 года - ред.) и мало того, предупреждала тогда американские власти о возможных атаках террористов", - сказал парламентарий РИА Новости.Как добавил Шеремет, терроризм представляет собой международное зло, бороться с которым нужно сообща. Тем не менее, по его словам, некоторые игроки мировой арены пренебрегают сотрудничеством в сфере безопасности, хотя не исключены, что завтра то самое зло окажется и у них на пороге. Ранее 25 марта представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье.По его словам, в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240325/putin-846694268.html

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россия, теракт, крокус сити холл, сша