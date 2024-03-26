https://1prime.ru/20240326/terakty-846728687.html

СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России

СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России - 26.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: в одной из стран ЕС готовятся к терактам после событий в России

В одной из европейской стран заявили газете Washington Post о том, что готовятся к возможным терактам у себя после трагичных событий в России. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T22:57+0300

2024-03-26T22:57+0300

2024-03-26T22:57+0300

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В одной из европейской стран заявили газете Washington Post о том, что готовятся к возможным терактам у себя после трагичных событий в России.Собеседниками газеты являются службы безопасности, страны которой они предпочли не раскрывать.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя предположения Соединенных Штатов о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе", заявил РИА Новости, что в спешке нет необходимости, российские спецслужбы во всем разберутся.Собеседник издания отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта могла повлиять на активность террористов. А по словам работника службы безопасности неназванной арабской страны, конкуренция с палестинским движением ХАМАС является мотиватором для исламистских групп к организации терактов."ХАМАС преуспело в том, чтобы быть широко освещаемым в СМИ многие месяцы, и это создало ситуацию, при которой другие исламистские группировки хотят показать сторонникам и членам, что они тоже могут наносить ущерб сильным странам", — цитирует Washington Post слова источника. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.*ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240325/terrorizm-846684033.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл