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В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение
В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение
Неонацизм на Украине, в отличие от Европы и США, укоренился во власти, но когда это будет устранено, Москва и Киев восстановят контакты, и, если опираться на... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T06:13+0300
2024-03-26T06:13+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Неонацизм на Украине, в отличие от Европы и США, укоренился во власти, но когда это будет устранено, Москва и Киев восстановят контакты, и, если опираться на историю, произойдет это довольно быстро, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты"."Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И по меркам истории это произойдёт достаточно быстро", - сказал он.По словам пресс-секретаря, между двумя странами сейчас очень сложный период. Россия же лишь принимает меры для обеспечения своего будущего и борется со страной, которая в 2014 году получила "нацистскую бациллу".
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
06:13 26.03.2024
 
В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение

Песков: народы России и Украины восстановят общение с уходом неонацизма из Киева

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Неонацизм на Украине, в отличие от Европы и США, укоренился во власти, но когда это будет устранено, Москва и Киев восстановят контакты, и, если опираться на историю, произойдет это довольно быстро, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И по меркам истории это произойдёт достаточно быстро", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, между двумя странами сейчас очень сложный период. Россия же лишь принимает меры для обеспечения своего будущего и борется со страной, которая в 2014 году получила "нацистскую бациллу".
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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