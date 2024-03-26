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В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение

В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение

Неонацизм на Украине, в отличие от Европы и США, укоренился во власти, но когда это будет устранено, Москва и Киев восстановят контакты, и, если опираться на... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T06:13+0300

2024-03-26T06:13+0300

2024-03-26T06:13+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Неонацизм на Украине, в отличие от Европы и США, укоренился во власти, но когда это будет устранено, Москва и Киев восстановят контакты, и, если опираться на историю, произойдет это довольно быстро, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты"."Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И по меркам истории это произойдёт достаточно быстро", - сказал он.По словам пресс-секретаря, между двумя странами сейчас очень сложный период. Россия же лишь принимает меры для обеспечения своего будущего и борется со страной, которая в 2014 году получила "нацистскую бациллу".

украина

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россия, украина, дмитрий песков