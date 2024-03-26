https://1prime.ru/20240326/ukraina-846719504.html
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины
Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:20+0300
2024-03-26T16:20+0300
2024-03-26T16:20+0300
спецоперация на украине
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скотт риттер
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", - сказал он.По мнению Риттера, Москва, взяв Левобережную Украину, получит Харьков, Сумы и другие города, а также высвободит силы для включения Одессы в состав России.Ранее Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
https://1prime.ru/20240320/ukraina-846497513.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Территории, РОССИЯ, Днепр, Скотт Риттер
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины
Экс-разведчик Риттер: граница России и Украины пройдет по Днепру
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of
.
"Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", - сказал он.
По мнению Риттера, Москва, взяв Левобережную Украину, получит Харьков, Сумы и другие города, а также высвободит силы для включения Одессы в состав России.
В США рассказали о будущих территориях России
Ранее Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.