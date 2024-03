https://1prime.ru/20240326/ukraina-846719504.html

В США рассказали, где пройдет новая граница Украины

2024-03-26T16:20+0300

спецоперация на украине

украина

территории

россия

днепр

скотт риттер

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", - сказал он.По мнению Риттера, Москва, взяв Левобережную Украину, получит Харьков, Сумы и другие города, а также высвободит силы для включения Одессы в состав России.Ранее Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

украина

2024

Новости

ru-RU

