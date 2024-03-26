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В США рассказали, где пройдет новая граница Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240326/ukraina-846719504.html
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины
Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T16:20+0300
2024-03-26T16:20+0300
спецоперация на украине
украина
территории
россия
днепр
скотт риттер
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что &lt;…&gt; Россия будет контролировать реку Днепр. &lt;…&gt; Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", - сказал он.По мнению Риттера, Москва, взяв Левобережную Украину, получит Харьков, Сумы и другие города, а также высвободит силы для включения Одессы в состав России.Ранее Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
https://1prime.ru/20240320/ukraina-846497513.html
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украина, территории, россия, днепр, скотт риттер
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Территории, РОССИЯ, Днепр, Скотт Риттер
16:20 26.03.2024
 
В США рассказали, где пройдет новая граница Украины

Экс-разведчик Риттер: граница России и Украины пройдет по Днепру

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Фактической границей Украины станет Днепр, Россия возьмет под контроль левый берег реки. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", - сказал он.
По мнению Риттера, Москва, взяв Левобережную Украину, получит Харьков, Сумы и другие города, а также высвободит силы для включения Одессы в состав России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В США рассказали о будущих территориях России
20 марта, 08:21
Ранее Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАТерриторииРОССИЯДнепрСкотт Риттер
 
 
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