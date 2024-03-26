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В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил введение чрезвычайного положения после того, как грузовое судно Dali столкнулось с автомобильным мостом Key Bridge в... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:33+0300
2024-03-26T13:33+0300
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил введение чрезвычайного положения после того, как грузовое судно Dali столкнулось с автомобильным мостом Key Bridge в Балтиморе. Об этом он написал в социальной сети X."Я объявил чрезвычайную ситуацию в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы быстро развернуть федеральные ресурсы от администрации (президента США Джо) Байдена", - написал Мур.По словам губернатора, он намерен тесно взаимодйствовать с федеральными организациями, чтобы получить поддержку для организации спасательных операций.Ранее Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном. В результате обрушения моста в американском штате Мэриленд в воду могли упасть до 20 человек, отмечали СМИ.Власти Балтимора квалифицировали инцидент как "происшествием с большим количеством пострадавших". Подробности и обстоятельства аварии пока не сообщаются.
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сша, мост, новости
Происшествия, США, мост, Новости
13:33 26.03.2024
 
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста

Губернатор Мэриленда сообщил, что объявил ЧС после обрушения моста в штате

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил введение чрезвычайного положения после того, как грузовое судно Dali столкнулось с автомобильным мостом Key Bridge в Балтиморе. Об этом он написал в социальной сети X.
"Я объявил чрезвычайную ситуацию в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы быстро развернуть федеральные ресурсы от администрации (президента США Джо) Байдена", - написал Мур.
По словам губернатора, он намерен тесно взаимодйствовать с федеральными организациями, чтобы получить поддержку для организации спасательных операций.
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
В американском штате Мэриленд обрушился мост
10:29
Ранее Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном. В результате обрушения моста в американском штате Мэриленд в воду могли упасть до 20 человек, отмечали СМИ.
Власти Балтимора квалифицировали инцидент как "происшествием с большим количеством пострадавших". Подробности и обстоятельства аварии пока не сообщаются.
 
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