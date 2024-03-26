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Торговые центры Vegas возобновили работу - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Торговые центры Vegas возобновили работу
Торговые центры Vegas возобновили работу - 26.03.2024, ПРАЙМ
Торговые центры Vegas возобновили работу
Торговые центры Vegas, включая Vegas Crocus City, снова открылись для посетителей после временного закрытия в связи с терактом, произошедшим в "Крокус сити... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:32+0300
2024-03-26T10:32+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Торговые центры Vegas, включая Vegas Crocus City, снова открылись для посетителей после временного закрытия в связи с терактом, произошедшим в "Крокус сити холле", сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Ранее 25 марта торговые центры, принадлежащие Crocus Group, закрылись в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле".Crocus Group является одним из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в России и владеет также выставочным центром "Крокус Экспо", концертным залом "Крокус сити холл" и гипермаркетами "Твой Дом" в Московской области.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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россия, crocus group, новости
РОССИЯ, Crocus Group, Новости
10:32 26.03.2024
 
Торговые центры Vegas возобновили работу

Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Торговые центры Vegas, включая Vegas Crocus City, снова открылись для посетителей после временного закрытия в связи с терактом, произошедшим в "Крокус сити холле", сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее 25 марта торговые центры, принадлежащие Crocus Group, закрылись в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле".
Crocus Group является одним из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в России и владеет также выставочным центром "Крокус Экспо", концертным залом "Крокус сити холл" и гипермаркетами "Твой Дом" в Московской области.
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Торговые центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта
Вчера, 13:37
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
 
РОССИЯCrocus GroupНовости
 
 
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