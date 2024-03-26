https://1prime.ru/20240326/vengriya-846710422.html
В Венгрии назвали альтернативный путь для украинских товаров
В Венгрии назвали альтернативный путь для украинских товаров - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Венгрии назвали альтернативный путь для украинских товаров
Украина может экспортировать сельхозпродукты на свои традиционные рынки по Черному морю, поэтому беспошлинный ввоз в ЕС надо пересмотреть, он сильно вредит... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:42+0300
2024-03-26T13:42+0300
2024-03-26T13:42+0300
венгрия
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ес
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товары
агропродукция
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Украина может экспортировать сельхозпродукты на свои традиционные рынки по Черному морю, поэтому беспошлинный ввоз в ЕС надо пересмотреть, он сильно вредит европейским аграриям, заявил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "Европейские фермеры не случайно недовольны, выросла бюрократическая нагрузка на них, а рынки в то же время занимают дешевые украинские сельхозпродукты. Против этого надо выступить всеми силами. К тому же совершенно не обоснован пропуск этих товаров в неограниченном количестве, поскольку черноморские порты свободны", - сказал Надь журналистам перед началом совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. По его словам, сейчас Украина отправляет через порты Черного моря почти столько же товаров, сколько отправляла до начала конфликта. "Пришло время снова обдумать и ввести новые правила для всех этих процессов и вернуть украинские сельхозпродукты на их основные рынки. Потому что нельзя вернуться к нормальному функционированию без того, чтобы каждый нашел свои рынки - европейские аграрии здесь, в Европе, а украинские - хоть в Азии, хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке", - отметил Надь. Министр не ответил напрямую, будет ли Венгрия блокировать продление беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС. По его словам, это будет зависеть от результата переговоров, в настоящее время "есть движение в позитивном направлении", при этом для Венгрии "неприемлем" ввоз в ЕС украинских пшеницы и кукурузы. Надь подчеркнул, что "пришло время решить, чьи интересы учитывает ЕС - своих граждан и фермеров или лоббистов и крупного капитала". В конце января 2024 года Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://1prime.ru/20240322/belgiya-846562018.html
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венгрия, протесты фермеров, ес, украина, товары, агропродукция
ВЕНГРИЯ, протесты фермеров, ЕС, УКРАИНА, товары, агропродукция
В Венгрии назвали альтернативный путь для украинских товаров
Минсельхоз Венгрии: Киев может вывезти товары по Черному морю, ввоз в ЕС не нужен
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Украина может экспортировать сельхозпродукты на свои традиционные рынки по Черному морю, поэтому беспошлинный ввоз в ЕС надо пересмотреть, он сильно вредит европейским аграриям, заявил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"Европейские фермеры не случайно недовольны, выросла бюрократическая нагрузка на них, а рынки в то же время занимают дешевые украинские сельхозпродукты. Против этого надо выступить всеми силами. К тому же совершенно не обоснован пропуск этих товаров в неограниченном количестве, поскольку черноморские порты свободны", - сказал Надь журналистам перед началом совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.
По его словам, сейчас Украина отправляет через порты Черного моря почти столько же товаров, сколько отправляла до начала конфликта.
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"Пришло время снова обдумать и ввести новые правила для всех этих процессов и вернуть украинские сельхозпродукты на их основные рынки. Потому что нельзя вернуться к нормальному функционированию без того, чтобы каждый нашел свои рынки - европейские аграрии здесь, в Европе, а украинские - хоть в Азии, хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке", - отметил Надь.
Министр не ответил напрямую, будет ли Венгрия блокировать продление беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС. По его словам, это будет зависеть от результата переговоров, в настоящее время "есть движение в позитивном направлении", при этом для Венгрии "неприемлем" ввоз в ЕС украинских пшеницы и кукурузы.
Надь подчеркнул, что "пришло время решить, чьи интересы учитывает ЕС - своих граждан и фермеров или лоббистов и крупного капитала".
В конце января 2024 года Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
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В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.