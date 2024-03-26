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При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных - 26.03.2024, ПРАЙМ

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

Во время обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали двое пожарных, пишет МЧС России в своем Telegram-канале. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T08:45+0300

2024-03-26T08:45+0300

2024-03-26T08:45+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Во время обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали двое пожарных, пишет МЧС России в своем Telegram-канале.Отмечается, что ночью 26 марта ВСУ совершили атаку на село Головчино, здание пожарно-спасательной части №43 оказалось под обстрелом. Ранения тяжелой и средней тяжести получили начальник караула и один из пожарныхРанее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО ликвидировала над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу. Отмечалось, что, предварительно, два человека пострадали.

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