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С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу - 26.03.2024, ПРАЙМ
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу
В Москве проводятся следственные действия с заместителем руководителя ФТС России, генерал-полковником таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:55+0300
2024-03-26T14:55+0300
2024-03-26T14:55+0300
фтс россии
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве проводятся следственные действия с заместителем руководителя ФТС России, генерал-полковником таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Ее допрашивают в рамках расследования уголовного дела, сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах 27 лет. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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фтс россии
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу
РИА: с замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве проводятся следственные действия с заместителем руководителя ФТС России, генерал-полковником таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Ее допрашивают в рамках расследования уголовного дела, сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах 27 лет. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.