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С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу - 26.03.2024, ПРАЙМ

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу

В Москве проводятся следственные действия с заместителем руководителя ФТС России, генерал-полковником таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:55+0300

2024-03-26T14:55+0300

2024-03-26T14:55+0300

фтс россии

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве проводятся следственные действия с заместителем руководителя ФТС России, генерал-полковником таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Ее допрашивают в рамках расследования уголовного дела, сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах 27 лет. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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фтс россии