https://1prime.ru/20240326/yaytsa-846700054.html
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России - 26.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России
Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:29+0300
2024-03-26T09:29+0300
2024-03-26T09:30+0300
россия
минсельхоз
яйца
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/33/842583321_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_07d2717f6722fb52f88df716be2184c3.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ. "Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/33/842583321_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_c662394af26f3214f2236d9a63cb026b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минсельхоз, яйца, новости
РОССИЯ, Минсельхоз, яйца, Новости
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России
Минсельхоз: производство яиц в России полностью обеспечивает потребности рынка
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ.
"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.