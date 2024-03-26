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Минсельхоз оценил объем производства яиц в России - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз оценил объем производства яиц в России
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России - 26.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России
Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:29+0300
2024-03-26T09:30+0300
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ. "Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.
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россия, минсельхоз, яйца, новости
РОССИЯ, Минсельхоз, яйца, Новости
09:29 26.03.2024 (обновлено: 09:30 26.03.2024)
 
Минсельхоз оценил объем производства яиц в России

Минсельхоз: производство яиц в России полностью обеспечивает потребности рынка

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство куриных яиц в Новосибирской области
Производство куриных яиц в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, все контракты с ритейлерами выполняются, сообщил Минсельхоз РФ.
"Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь-февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство работает над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями. Также Минсельхозом совершенствуется нормативно правовая база. В частности, внесены изменения в льготное кредитование – срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет.
 
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