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Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии - 26.03.2024, ПРАЙМ
Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
Москва запросила заседание СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как Париж сорвал аналогичное мероприятие, сообщил первый... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T23:08+0300
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2024-03-26T23:08+0300
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ООН, 26 мар — ПРАЙМ. Москва запросила заседание СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как Париж сорвал аналогичное мероприятие, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. 25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы повестку не согласовывали. Хотя председательствующая Япония предварительно согласовала эту повестку. В российском постпредстве объяснили причину срыва тем, что западные представители публичных обсуждений атак НАТО."Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа", — отметил Полянский на заседании СБ. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН. Западные страны объяснили это тем, что местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов.
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Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
Полянский: Россия повторно запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
ООН, 26 мар — ПРАЙМ. Москва запросила заседание СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как Париж сорвал аналогичное мероприятие, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы повестку не согласовывали. Хотя председательствующая Япония предварительно согласовала эту повестку. В российском постпредстве объяснили причину срыва тем, что западные представители публичных обсуждений атак НАТО.
"Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа", — отметил Полянский на заседании СБ.
НАТО не станет воевать за украинцев, заявил Лукашенко
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН. Западные страны объяснили это тем, что местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов.