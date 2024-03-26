https://1prime.ru/20240326/yugoslaviya-846728848.html

Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии - 26.03.2024, ПРАЙМ

Москва запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Москва запросила заседание СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как Париж сорвал аналогичное мероприятие, сообщил первый... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T23:08+0300

2024-03-26T23:08+0300

2024-03-26T23:08+0300

политика

сб оон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg

ООН, 26 мар — ПРАЙМ. Москва запросила заседание СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как Париж сорвал аналогичное мероприятие, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. 25 марта Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы повестку не согласовывали. Хотя председательствующая Япония предварительно согласовала эту повестку. В российском постпредстве объяснили причину срыва тем, что западные представители публичных обсуждений атак НАТО."Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа", — отметил Полянский на заседании СБ. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН. Западные страны объяснили это тем, что местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сб оон, нато