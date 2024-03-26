https://1prime.ru/20240326/zakharova-846724251.html
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова - 26.03.2024, ПРАЙМ
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:31+0300
2024-03-26T17:31+0300
2024-03-26T17:39+0300
происшествия
мария захарова
сша
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что Белый дом заявляет о непричастности Украины."А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева", - напомнила она.22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. По данным СК, трагедия унесла жизни 139 человек, включая троих детей.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
https://1prime.ru/20240326/fsb-846719380.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сша, крокус сити холл
Происшествия, Мария Захарова, США, Крокус сити холл
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
Захарова: США сложно верить о непричастности Киева к теракту после поддержки евромайдана
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Белый дом заявляет о непричастности Украины.
"А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева", - напомнила она.
22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. По данным СК, трагедия унесла жизни 139 человек, включая троих детей.
Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, заявил Бортников
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.