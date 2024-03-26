https://1prime.ru/20240326/zakharova-846724251.html

США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова

США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова - 26.03.2024, ПРАЙМ

США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова

Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:31+0300

2024-03-26T17:31+0300

2024-03-26T17:39+0300

происшествия

мария захарова

сша

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что Белый дом заявляет о непричастности Украины."А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева", - напомнила она.22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. По данным СК, трагедия унесла жизни 139 человек, включая троих детей.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.

https://1prime.ru/20240326/fsb-846719380.html

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мария захарова, сша, крокус сити холл