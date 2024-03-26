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США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова - 26.03.2024, ПРАЙМ
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США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова - 26.03.2024, ПРАЙМ
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:31+0300
2024-03-26T17:39+0300
происшествия
мария захарова
сша
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат отметила, что Белый дом заявляет о непричастности Украины."А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева", - напомнила она.22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. По данным СК, трагедия унесла жизни 139 человек, включая троих детей.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
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мария захарова, сша, крокус сити холл
Происшествия, Мария Захарова, США, Крокус сити холл
17:31 26.03.2024 (обновлено: 17:39 26.03.2024)
 
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова

Захарова: США сложно верить о непричастности Киева к теракту после поддержки евромайдана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Сложно поверить словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" после того, как они аплодировали экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Белый дом заявляет о непричастности Украины.
"А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева", - напомнила она.
22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. По данным СК, трагедия унесла жизни 139 человек, включая троих детей.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен, заявил Бортников
16:20
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
 
ПроисшествияМария ЗахароваСШАКрокус сити холл
 
 
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