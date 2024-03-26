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Воробьеву доложили, что под завалами после теракта в "Крокусе" никого нет

Воробьеву доложили, что под завалами после теракта в "Крокусе" никого нет - 26.03.2024, ПРАЙМ

Воробьеву доложили, что под завалами после теракта в "Крокусе" никого нет

Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус сити холле" не осталось, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву спасатели. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T21:08+0300

2024-03-26T21:08+0300

2024-03-26T21:15+0300

происшествия

крокус сити холл

пострадавшие

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус сити холле" не осталось, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву спасатели. "Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", — отметил главе Подмосковья спасатель на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора. Губернатор добавил, что власти Подмосковья готовы помочь при дальнейшей работе по разбору завалов, но главная задача - помочь людям.Также глава региона поблагодарил правоохранительные органы, спасателей, кинологов и всех тех, кто принимал участие в поисковых работах.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация

https://1prime.ru/20240326/stambul-846725972.html

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крокус сити холл, пострадавшие