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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:07+0300
2024-03-26T17:07+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира Зеленского."Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.На эту должность Зеленский назначил Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки.Отмечается, что новым главой СВР станет Олег Иващенко.
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владимир зеленский, снбо, указ
Владимир Зеленский, СНБО, указ
17:07 26.03.2024
 
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины и назначил Литвиненко

© Фото : NATOСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира Зеленского.
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
На эту должность Зеленский назначил Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки.Отмечается, что новым главой СВР станет Олег Иващенко.
 
Владимир ЗеленскийСНБОуказ
 
 
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