https://1prime.ru/20240326/zelenskiy-846722813.html
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:07+0300
2024-03-26T17:07+0300
2024-03-26T17:07+0300
владимир зеленский
снбо
указ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846722129_95:300:1307:981_1920x0_80_0_0_e2566716fcde5c0ca86e2cef3ce02cf7.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира Зеленского."Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.На эту должность Зеленский назначил Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки.Отмечается, что новым главой СВР станет Олег Иващенко.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846722129_34:159:1267:1084_1920x0_80_0_0_63f50fda7c22bd533ef6f430698452f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, снбо, указ
Владимир Зеленский, СНБО, указ
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины и назначил Литвиненко
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира Зеленского.
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
На эту должность Зеленский назначил Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки.Отмечается, что новым главой СВР станет Олег Иващенко.