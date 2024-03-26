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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины

Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:07+0300

2024-03-26T17:07+0300

2024-03-26T17:07+0300

владимир зеленский

снбо

указ

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Алексей Данилов уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины его заменил Александр Литвиненко, следует из указа Владимира Зеленского."Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.На эту должность Зеленский назначил Литвиненко, который ранее занимал пост главы Службы внешней разведки.Отмечается, что новым главой СВР станет Олег Иващенко.

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владимир зеленский, снбо, указ