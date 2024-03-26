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"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали - 26.03.2024, ПРАЙМ
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"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали
"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали
За первый квартал 2024 года квартиры в новостройках в крупных российских городах подорожали на 3,6%, или до 132 тысяч рублей за "квадрат", рассказали РИА... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T07:16+0300
2024-03-26T07:16+0300
россия
рынок недвижимости
новостройки
ипотека
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За первый квартал 2024 года квартиры в новостройках в крупных российских городах подорожали на 3,6%, или до 132 тысяч рублей за "квадрат", рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".Так, уточняется, что цена "первички" выросла в 67 городах из 70 исследованных. Самое сильное удорожание показали новостройски в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), Туле (+8,4%). Кроме того, в Москве и Подмосковье стоимость первичного жилья выросла на 2,5% (356,6 тысячи рублей за квадратный метр) и почти на 2% (до 189,6 тысячи) соответственно.Напротив, квартиры на первичном рынке Архангельска, Санкт-Петербурга и Краснодара подешевели на 2,1%, 1% и 0,9% соответственно.Согласно подсчетам, средняя стоимость квартиры в новостройке в России за первый квартал выросла на 3,1%. Как отметили в компании, подобная динамика связана с действием льготных иптечных программ, а также с удорожанием перевозок и стройматериалов.В этой связи в компании уточнили, что предложение новостроек в целом по стране сократилось с начала года на 9%.
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россия, рынок недвижимости, новостройки, ипотека
РОССИЯ, рынок недвижимости, новостройки, ипотека
07:16 26.03.2024
 
"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали

"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал 2024 года подорожали на 4%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. За первый квартал 2024 года квартиры в новостройках в крупных российских городах подорожали на 3,6%, или до 132 тысяч рублей за "квадрат", рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
Так, уточняется, что цена "первички" выросла в 67 городах из 70 исследованных. Самое сильное удорожание показали новостройски в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), Туле (+8,4%).
Кроме того, в Москве и Подмосковье стоимость первичного жилья выросла на 2,5% (356,6 тысячи рублей за квадратный метр) и почти на 2% (до 189,6 тысячи) соответственно.
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Напротив, квартиры на первичном рынке Архангельска, Санкт-Петербурга и Краснодара подешевели на 2,1%, 1% и 0,9% соответственно.
Согласно подсчетам, средняя стоимость квартиры в новостройке в России за первый квартал выросла на 3,1%. Как отметили в компании, подобная динамика связана с действием льготных иптечных программ, а также с удорожанием перевозок и стройматериалов.
В этой связи в компании уточнили, что предложение новостроек в целом по стране сократилось с начала года на 9%.
 
РОССИЯрынок недвижимостиновостройкиипотека
 
 
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