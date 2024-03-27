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ВТБ закроет сделку по продаже части заблокированных активов к маю - 27.03.2024, ПРАЙМ
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ВТБ закроет сделку по продаже части заблокированных активов к маю
ВТБ закроет сделку по продаже части заблокированных активов к маю - 27.03.2024, ПРАЙМ
ВТБ закроет сделку по продаже части заблокированных активов к маю
ВТБ планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту, сообщил журналистам первый зампред правления банка | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:03+0300
2024-03-27T10:03+0300
замороженные российские активы
втб
сделка
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВТБ планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. В феврале он заявил, что группа рассчитывает в 2024 году получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли от работы с заблокированными из-за санкций Запада активами, в том числе за счет выделения их в отдельное юрлицо и продажи сторонним контрагентам. Тогда же топ-менеджер указал, что в целом объем таких активов оценивается на сумму около 900 миллиардов рублей, что является рекордным показателем во всем банковском секторе РФ. "С большой вероятностью мы до конца апреля завершим (сделку – ред.) и представим параметры одной из стратегий, которая называлась "сторонний контрагент". Мы находимся сейчас в финализации этой истории", - рассказал Пьянов. "Поэтому в зависимости от того, в какой период апреля мы это закончим, законтрактуемся и рассчитаемся, это будет либо событием второго квартала (если это будет поздний апрель), либо, быть может, даже первого, если это будет ранний апрель", - добавил он. При этом топ-менеджер не стал раскрывать подробности, указав лишь, что эта сделка "на несколько десятков миллиардов рублей заблокированных активов". Также он рассказал, что выделение отдельного юрлица для заблокированных активов планируется под конец года.
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замороженные российские активы, втб, сделка
замороженные российские активы, ВТБ, сделка
10:03 27.03.2024
 
ВТБ закроет сделку по продаже части заблокированных активов к маю

ВТБ планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВТБ планирует до конца апреля закрыть сделку по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
В феврале он заявил, что группа рассчитывает в 2024 году получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли от работы с заблокированными из-за санкций Запада активами, в том числе за счет выделения их в отдельное юрлицо и продажи сторонним контрагентам. Тогда же топ-менеджер указал, что в целом объем таких активов оценивается на сумму около 900 миллиардов рублей, что является рекордным показателем во всем банковском секторе РФ.
"С большой вероятностью мы до конца апреля завершим (сделку – ред.) и представим параметры одной из стратегий, которая называлась "сторонний контрагент". Мы находимся сейчас в финализации этой истории", - рассказал Пьянов.
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"Поэтому в зависимости от того, в какой период апреля мы это закончим, законтрактуемся и рассчитаемся, это будет либо событием второго квартала (если это будет поздний апрель), либо, быть может, даже первого, если это будет ранний апрель", - добавил он.
При этом топ-менеджер не стал раскрывать подробности, указав лишь, что эта сделка "на несколько десятков миллиардов рублей заблокированных активов". Также он рассказал, что выделение отдельного юрлица для заблокированных активов планируется под конец года.
 
замороженные российские активыВТБсделка
 
 
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